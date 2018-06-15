video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 05:50 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عاجلة

صور.. بدء توافد المواطنين على ساحات العيد بالإسكندرية

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:15 ص
صور.. بدء توافد المواطنين على ساحات العيد بالإسكندرية بدء توافد المواطنين على ساحات العيد بالإسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر
إضافة تعليق

بدأ منذ قليل توافد المواطنين على ساحات العيد بالإسكندرية، وبدء مظاهر الاحتفال بكافة ميادين إسكندرية والساحات والشوارع الرئيسية.

 
وكانت قد خصصت مديرية الأوقاف بالإسكندرية 476 ساحة وبها 952 إماما أساسيا وآخر إحتياطا مع التشديد على جميع الأئمة والدعاة بأداء خطبة العيد وخطبة الجمعة فى حال إذا توافق أول أيام عيد الفطر المبارك مع يوم الجمعة مع العلم بإحالة كل من يتخلف عن أداء خطبة العيد أو خطبة الجمعة أو تمكين غير المرخص لهم من خطبة العيد أو خطبة الجمعة إلى التحقيق الفورى والعاجل مع خصم بدل صعود المنبر لمدة ثلاثة أشهر حسب تعليمات الوزارة مع التحقيق مع مفتش المنطقة ومدير الإدارة التى بها الواقعة. 
 

 

 


 

 


 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

"أوقاف الإسكندرية" تحتفل بليلة القدر بمسحد "أبو العباس" بحضور المحافظ

الاسكندريه

اخبار الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اوقاف الاسكندريه




لا تفوتك
تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة