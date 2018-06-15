صور.. بدء توافد المواطنين على ساحات العيد بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

بدأ منذ قليل توافد المواطنين على ساحات العيد بالإسكندرية، وبدء مظاهر الاحتفال بكافة ميادين إسكندرية والساحات والشوارع الرئيسية.

وكانت قد خصصت مديرية الأوقاف بالإسكندرية 476 ساحة وبها 952 إماما أساسيا وآخر إحتياطا مع التشديد على جميع الأئمة والدعاة بأداء خطبة العيد وخطبة الجمعة فى حال إذا توافق أول أيام عيد الفطر المبارك مع يوم الجمعة مع العلم بإحالة كل من يتخلف عن أداء خطبة العيد أو خطبة الجمعة أو تمكين غير المرخص لهم من خطبة العيد أو خطبة الجمعة إلى التحقيق الفورى والعاجل مع خصم بدل صعود المنبر لمدة ثلاثة أشهر حسب تعليمات الوزارة مع التحقيق مع مفتش المنطقة ومدير الإدارة التى بها الواقعة.











