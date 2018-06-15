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الجمعة، 15 يونيو 2018 02:49 م
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صور.. المرور يوزع كتيبات توعية على السائقين ضد أخطار الحوادث على الطرق

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:08 م
صور.. المرور يوزع كتيبات توعية على السائقين ضد أخطار الحوادث على الطرق احد أفراد الشرطة يوزع الكتيبات على السائقين
كتب عبد الرحمن سيد
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وزع رجال الإدارة العامة للمرور برئاسة اللواء عصمت الاشقر مدير الادارة العامة للمرور، العديد من الكتيبات فى حملات مرورية شنتها اﻹدارة على الطرق السريعة للتحذير ضد أخطار الحوادث و التوعية بالقيادة اﻵمنة، ومنع السرعات الزائدة للسيارات للحفاظ علي حياة السائقين و المواطنين بأول أيأم عيد الفطر  .

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المرور توزع كتيبات على السائقين للتوعية بمحاطرحوادث الطرق

تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة للحد من حوادث الطرق.

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توزيع الكتيبات
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كتيبات الارشادات
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محتوى الكتيب

 


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