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صور.. السيسي يحتضن أبناء الشهداء خلال صلاة العيد بمسجد المشير

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:54 ص
صور.. السيسي يحتضن أبناء الشهداء خلال صلاة العيد بمسجد المشير الرئيس عبد الفتاح السيسي يحتضن أبناء الشهداء خلال صلاة العيد في مسجد المشير
كتب محمد الجالى
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ينشر "اليوم السابع"، صور احتضان الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلي للقوات المسلحة، أبناء الشهداء من المراحل العمرية المختلفة، خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك، فى مسجد المشير طنطاوى بالقاهرة الجديدة، وسلمهم الرئيس هدايا.

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وشارك الرئيس السيسى، المئات من الأسر المصرية مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك، وذلك خلال الاحتفالية التى أقامتها القوات المسلحة، بالتعاون مع وزارتى الشباب والتضامن الاجتماعي بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية بالقاهرة الجديدة، والتي تأتي تنفيذا للمبادرة التي أطلقها  الرئيس خلال الندوة التثقيفية السابعة والعشرين، عرفانا ووفاء لأسر الشهداء ومصابي العمليات من أبطال القوات المسلحة والشرطة، الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الدفاع عن الوطن ومواجهة قوى التطرف والإرهاب، والتأكيد على رعاية واهتمام الدولة المصرية بذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم فئة عزيزة من أبناء مصر.

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تضمن الاحتفال الذي تنظمة إدارة الشئون المعنوية بمشاركة عدد من الشركات الوطنية المصرية على مدار أيام عيد الفطر المبارك العديد من العروض الفنية والفقرات الترفيهية، تشمل عروض السيرك والساحر ومسرح العرائس، وتجهيز مناطق مفتوحة لألعاب الأطفال، إلى جانب توزيع العديد من الهدايا المادية والتذكارية للمئات من أسر الشهداء والمصابين.

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وكانت الصلاة عيد الفطر، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، ولفيف من الوزراء وكبار رجال الدولة، وعدد من قادة وضباط ومقاتلو القوات المسلحة والشرطة ، وعدد من أبناء الشهداء.

 

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