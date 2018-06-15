video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 04:53 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية أخبار عالمية

سان فرانسيسكو الأمريكية تنتخب للمرة الأولى امرأة سوداء رئيسة لبلديتها

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:00 ص
سان فرانسيسكو الأمريكية تنتخب للمرة الأولى امرأة سوداء رئيسة لبلديتها اقتراع _ صورة أرشيفية
لوس انجليس (أ ف ب)
إضافة تعليق

انتُخبت لندن بْريد رئيسة لبلدية سان فرانسيسكو لتصبح بذلك أول امرأة سوداء، تتبوأ هذا المنصب وأول امرأة على الأطلاق تنتخب رئيسة لبلدية مدينة أمريكية بهذه الضخامة.

وفازت بريد (43 عاما) مساء الاربعاء بمنصب رئيسة المجلس البلدى لمدينة تعتبر معقلا للديموقراطيين ويشكل البيض والهسبانيون الاغلبية الساحقة من سكانها، بعد حملة انتخابية أبرزت فيها اصولها المتواضعة واطلقت وعودا تركّز على معالجة أزمة السكن الحادة التى تعانى منها المدينة اضافة الى ظاهرة المشرّدين.

ولفتت صحيفة "سان فرانسيسكو كرونيكل" فى عددها الصادر الخميس الى ان ما يزيد من اهمية فوز بريد هو ان كلفة المعيشة الباهظة فى سان فرانسيسكو، التى تعتبر مع نيويورك اغلى مدينتين فى الولايات المتحدة، "دفعت بغالبية ابناء الطبقة الوسطى السوداء الى المغادرة" مما خفّض نسبة هؤلاء الى 5% فقط من اجمالى السكان (مقابل 13% فى 1970).

وفى خطاب النصر قالت بريد مساء الاربعاء "أيا يكن المكان الذى اتيتم منه وأيا يكن ما تريدون فعله فى الحياة فبامكانكم ان تحققوا كل ما تريدون".

وتعتبر بريد من المعتدلين وهى لا تنتمى الى أى حزب سياسى وقد دعم حملتها الانتخابية ماليا عدد من الشخصيات البارزة فى سيليكون فالي.

وفازت بريد بفارق ضئيل على منافسها مارك لينو الذى اقر مساء الاربعاء بهزيمته فى خطاب قال فيه انه خسر أمام "هذه المرأة الشابة المميزة التى ادت عملا رائعا ونتمنى لها الافضل لأن نجاحها هو نجاح لسان فرانسيسكو".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

شاهد.. باريس هيلتون تستعد للسفر لتركيا من مطار لوس أنجلوس مع خطيبها

بابا الفاتيكان يستقبل أسقفى لوس أنجلوس المصريين

سان فرانسيسكو

أمريكا

امرأة سوداء

أخبار أمريكا

لوس أنجلوس




لا تفوتك
تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة