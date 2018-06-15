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الجمعة، 15 يونيو 2018 03:10 م
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زوار حديقة الحيوان يحملون الأعلام.. و"الملاهى" تزدحم بالأطفال

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:23 م
زوار حديقة الحيوان يحملون الأعلام.. و"الملاهى" تزدحم بالأطفال حديقة الحيوان - أرشيفية
وائل ربيعى
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حمل زوار حديقة الحيوان بالجيزة أعلام مصر خلال زيارتهم اليوم لقضاء أول أيام عيد الفطر مع أسرهم والتنزه بما تقدمه حدائق الحيوان من خدمات، مؤكدين أنهم اشتروا هذه الأعلام لاستخدمها فى تشجيع المنتخب المصرى فى أول مباراة له فى كأس العالم مع منتخب أورجواى اليوم.
 
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ومثلت "الملاهى" التى توفرها حدائق الحيوان بالجيزة عنصر جذب خاص للأطفال، الذين حضروا مع آبائهم وأمهاتهم لقضاء أول أيام العيد، حيث شهدت حدائق الحيوان بالجيزة، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين للتمتع بالأجواء الاحتفالية وظهرت الفرحة على وجوه الأطفال المنتشرين بربوع الحديقة بألعابهم وملابسهم الجديدة.
 
كما خطفت "جبلاية القرود"، أنظار المترددين على حدائق الحيوان بالجيزة، حيث شهدت الساحة الأمامية لهذه الجبلاية زحاما شديدا من جانب الزوار، كما ظهر العديد من الأطفال والشباب يرتدون "تيشيرتات" اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح فى إشارة لدعم المنتخب المصرى فى أولى مبارياته بكأس العالم اليوم.
 

 
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اعلام مصر




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