الرئيسية أخبار عالمية روسيا تطالب برفع العقوبات على كوريا الشمالية بسرعة الجمعة، 15 يونيو 2018 12:14 م المتحدثة باسم الخارجية الروسية - أرشيفية كتب - بيشوى رمزى - رويترز إضافة تعليق قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية أن موسكو تطالب برفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية فى أسرع وقت ممكن. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. زعيم كوريا الشمالية يهدم جبال الجليد ويخرج عن عباءة الآباء.. كيم جونج ينفتح على "العم سام".. ويؤكد لترامب: مستعدون للانضمام للمجتمع الدولى.. الرئيس الشاب يلتقط سليفى مع رئيس سنغافورة ويعد بعصر جديد من الانفتاح بوتين يدعو زعيم كوريا الشمالية لزيارة روسيا فى سبتمبر بومبيو: العقوبات سوف تستمر على كوريا الشمالية روسيا الخارجية الروسية موسكو كوريا الشمالية أخبار العالم أخبار العالم الآن حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية "برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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