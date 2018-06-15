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روسيا تطالب برفع العقوبات على كوريا الشمالية بسرعة

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:14 م
روسيا تطالب برفع العقوبات على كوريا الشمالية بسرعة المتحدثة باسم الخارجية الروسية - أرشيفية
كتب - بيشوى رمزى - رويترز
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