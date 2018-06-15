video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 11:41 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

دوريات من خبراء المفرقعات لتأمين المتنزهات وجميع المنشآت الحيوية

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:10 ص
دوريات من خبراء المفرقعات لتأمين المتنزهات وجميع المنشآت الحيوية خبراء المفرقعات-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
إضافة تعليق

أكد مصدر أمنى أنه تم توزيع خبراء المفرقعات على شكل دوريات من خبراء المفرقعات والكلاب البوليسية المدربة لفحص المنشآت الكنسية ومحيطها وجميع المتنزهات تحسبًا لوقوع عمليات تخريبية، تزامنًا مع انطلاق احتفالات عيد الفطر على مدار ثلاثة أيام وسيتم تأمين وتفتيش وتعقيم جميع المنشآت الحيوية والمنتزهات ودور السينما والميادين الهامة والحدائق بمعرفة مفتشى المفرقعات واستخدام كلاب الكشف لمنع حدوث أى متفجرات.

 

وأضاف المصدر لـ"اليوم السابع" أن هناك تنسيقا كاملا مع رجال المرور، لفحص أى سيارات متروكة أو فى حالة انتظار خاطئ، ومنع توقفها بمحيط الكنائس والأماكن الشرطية والحيوية، لمنع وقوع أى أحداث طارئة، على أن تستمر عمليات التمشيط لحين الانتهاء من الاحتفالات، وتم تخصيص أرقام الطوارئ 122 أو 180 للحماية المدنية حال وقوع أى طارئ ويتم الإبلاغ عنه لغرف العمليات حتى يتم الانتقال سريعا إلى مكان الواقعة.

 

وأوضح المصدر أن محطات المترو ومحطات السكة الحديد سيتم انتقال خبراء المفرقعات إليها بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات لفحص الأشخاص والأجسام الغريبة وسيتم التعامل مع كافة البلاغات بالإضافة للدفع بفرق من خبراء المفرقعات لتمشيط المناطق الخاصة بالتمركزات الأمنية مناشدا المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى أجسام مشتبه فيها فى حالة العثور عليها بالطرق والميادين و عدم الاقتراب منها.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الحماية المدنية تستعد لعيد الفطر.. رصد المراسى النيلية والعائمات السياحة.. خبراء المفرقعات يمشطون المنتزهات والمنشآت الهامة والشرطية.. وتحذر المواطنين من الاقتراب من أى جسم غريب:" اتصلوا على 180 "

اخبار الحوادث

عيد الفطر

اجسام غريبة

اخبار مصر

السكة الحديدية

خبراء المفرقعات

الحماية المدنية




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة