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خطيب مسجد النور بالعباسية: العيد يحمل معنى الإنسانية والخير وصلة الرحم

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:05 ص
خطيب مسجد النور بالعباسية: العيد يحمل معنى الإنسانية والخير وصلة الرحم صلاة العيد
كتب محمود راغب
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أكد خطيب صلاة العيد بمسجد النور بالعباسية، على فضل وبركة شهر رمضان المعظم، قائلا :"مضى رمضان وقبل من قبل ورد فيه من رد و رمضان علمنا حب الخير للغير والقرب من الله وحب رسول الله".
 
وأضاف خطيب صلاة العيد بمسجد النور بالعباسية، أن هلال شوال جاء ليحمل العيد والفرحة بعيد ربانى، مؤكدا أن العيد يحمل معنى الإنسانية وحب الخير للغير وصلة الرحم ويعلمنا أن الأمة واحدة لا فرح لها إلا إذا اعتصمت بحبل الله .
 
وأكد خطيب صلاة العيد بمسجد النور بالعباسية، أنه علينا أن نعلم أبنائنا ذكر الله فى العيد وألا نكون من المبذرين، قائلا :"للعيد آداب كما علمنا رسول الله فأحسنوا إلى أبناءكم وطيبوا خاطرهم ".
 
 

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