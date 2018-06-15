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خطيب عمرو بن العاص: "أكرموا الفقراء واتبعوا منهج النبى فى صناعة الأمل" (صور)

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:19 ص
خطيب عمرو بن العاص: "أكرموا الفقراء واتبعوا منهج النبى فى صناعة الأمل" (صور) صلاة العيد بمسجد عمرو بن العاص
كتب وائل ربيعى - تصوير عمرو مصطفى
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طالب الشيخ محمود الإبيدى خطيب جامع عمرو بن العاص، بمراعاة مصلحة الفقراء والمساكين فى هذه الأيام العظيمةح لتنتشر الفرحة فى كل البيوت، قائلا للمصلين: "أغنوهم عن السؤال فى هذا اليوم تزكية للنفس وفلاحا لها وأكرموا الفقراء والمساكين وأربتوا على أكتاف اليتامى لأن من ليس له أب فإنه حتما له رب"، مؤكدا أن صناعة الأمل منهج نبوى ولابد من اتباعه.
 
وأضاف الإبيدى، خلال خطبة العيد اليوم، "انقضى شهر رمضان وترك العباد قد تعمرت قلوبهم بالإيمان فطوبى لمن ربح من الصيام ووصل أرحامه مقبلا على ربه تبارك وتعالى منتويا أن يكمل العام وهو طائعا وطوبى لمن عصم جوارجه عن الشهوات وحسن خلقه ووصل من قطعه وعفا عمن ظلمه وأحسن لمن أساء إليه".
 
وتابع: "أشرقت علينا شمس يوم العيد الذى جاء بالفرحة والسرور والسعادة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وجاء بالفرحة لتعم السعادة على وجوه المسلمين ممن قاموا لربهم وخرجوا من مدرسة الصيام يعلمون أن رمضان ليس شهرا وإنما مدرسة يعلم الإنسان كيف يقضى العام بين يدى ربه، والمعنى الإنسانى للإسلام أن يخرج الإنسان مقبلا على الدنيا يصل أرحامه ويعمل بمنهج النبى محمد صلى الله عليه وسلم ونشر السلام والابتسامة بين الناس.
 
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


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