خطوات لحمايتك من خطر المراكب.. لو عايز تتفسح فى النيل

كتب أحمد إسماعيل

مراكب النزهة النيلية من أكثر الوسائل الترفيهية التى يقبل عليها المصريون فى الأعياد والمناسبات السعيدة مثل عيد الفطر المبارك، خاصة من الطبقات الفقيرة، نظراً إلى انخفاض سعر التنزه فيها، فكلفة جولة سياحية وسط مياة النيل، لا تتجاوز بضع جنيهات للفرد.

وحتى تصبح هذه الجولات السياحية، التى يرغب فيها الأصدقاء والعائلات، ممتعة وخالية من أى مشهد يعكر صفو هذه النزهة، يقدم "اليوم السابع" عددا من الإرشادات التى أقرها قانون الملاحة النهريّة رقم 10 لسنــة 1956، وحدّدتها الهيئة العامة للنقل النهرى، للوقاية من تلك الحوادث التى لا تخلو منها الأعياد والمناسبات، ونرصد 7 شروط هامة يجب التأكد من وجودها فور صعودك المركب النيلية وهى:

1- التأكد من ركوب المراكب النيلية من خلال مراسٍ محددة والتى تكون خاضعة للرقابة والتفتيش

2- أن تكون المركب لها رقم لوحى وعدد ركاب محدد مدون عليها

3-الإحجام عن الصعود على أى مركب متى كان ظاهرا للعيان أنها تحمل سعتها القصوى

4- عدم استقلال المراكب المتهالكة التى تعرض المواطنين للغرق

5- التأكد من وجود تراخيص للمركب وطاقمها

6-التأكد من التزام المركب بشروط السلامة والأمان من أدوات إطفاء وإنقاذ

7-عدم التزاحم بكثافة على متن هذه المراكب.

وتواصل شرطة البيئة والمسطحات المائية حملاتها المكثفة على جميع المراسى، وذلك للتأكد من توافر التراخيص والاشتراطات الملاحية وعوامل الأمان والسلامة بها من أدوات إطفاء وإنقاذ مع الالتزام بالحمولة المحددة لها، وغلق أى مرسى ومنع أى وحدة نيلية من التحرك بالمياه قبل توافر اشتراطات الأمان وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المراسى ومنعها من العمل فى حالة عدم توافر الضوابط المقررة سواء بعوامل الأمان أو الحماية المدنية.