خطة حديقة حيوان الجيزة لاستقبال زوار عيد الفطر × 30 معلومة

كتب عز النوبى

ينشر" اليوم السابع "، خطة الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، لاستقبال زوار عيد الفطر المبارك بمختلف حدائق الحيوان، وخاصة حديقة حيوان الجيزة نظرا لأنها أكبر الحدائق التى تستقبل مايزيد عن 100 ألف زائر.

1-إلغاء الإجازات والراحات لجميع الأطباء والعاملين بحديقة الحيوان.

2-خطة تفصيلية فى أيام العيد لمواجهة الزحام والمحافظة على الحيوانات ونظافة الحديقة لتبدو فى أبهى صورها .

3- تجهيز شاشتى عرض كبيرتين لعرض مباراة مصر وأوروجواى فى كأس العالم التى تقام أول أيام العيد.

4- فتح أبواب حديقة حيوان الجيزة بدءا من الساعة الثامنة صباحا.

5-عرض بانوراما للولدات الصغيرة التى ولدت خلال الشهور الماضية.

6- عمل عرض تدريبى لسباع البحر، تقديم عروض لمجموعات من المجترات الصغيرة بمنطقة باب الجيزة ( باب 5) .

7- زيادة منافذ دخول الحديقة وفتح منافذ جديدة منعا لتكدس الزوار على الأبواب .

8-توفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة

9-شركة نظافة بالحديقة للمحافظة على نظافة الحديقة والمظهر الجمالى لها.

10-وجود وشركة أمن على مدار 24 ساعة لتأمين الحديقة وأثناء تواجد الزائرين.

11- كتابة لوحات جديدة خاصة بالتعريف بالحيوانات وأماكن تواجدها فى الطبيعة وطرق التغذية وفترة التزاوج وفترة الحياة حتى تكون الزيارة ترفيهية وثقافية.

12-وجود عدد 2 سيارة مطافى خاصة بالحديقة لمواجهة أى طارئ .

13-تدريب العاملين على خطة الطوارئ فى الأزمات وإخلاء الحديقة، زيادة عدد الأسهم الإرشادية.

14-تركيب خرائط جديدة كدليل الحديقة لمساعدة الزوار أثناء التجول ورؤية جميع الحيوانات بسهولة.

15-توفير الخرائط الورقية بالحديقة أثناء الزيارة، وطلاء وترميم بيت السباع الرئيسى.

16-عمل مظلات ومقاعد خشبية جديدة بها منضدة وذلك لخدمة العائلات وكبار السن.

17- تشغيل شلالات المياه ومواتير المياه لتجديد المياه وتحسين العرض.

18- عمل أسوار مزدوجة حول أماكن تواجد الحيوانات لحماية الجمهور والحيوان.

19- عمل دورات مياه لذوى الاحتياجات الخاصة بمنطقة باب الجيزة ( باب 5) وجبلاية القرود.

20-زيادة عدد سلات القمامة فى أرجاء الحديقة تيسيراً للجمهور للتمكن من القاء المخلفات فيها وعدم القائها فى طرقات الحديقة.

21- توزيع أكياس لجمع القمامة على أبواب الحديقة للسادة الزوار بالاشتراك مع هيئة النظافة بالجيزة وذلك حفاظاً على البيئة والمظهر العام.

22- رش الدوائر والطرقات ضد الحشرات والطفيليات وكذا غسيل الطرقات والمبانى والكبارى .

23-فتح منافذ بيع منتجات الحديقة من ريش الطاووس والنعام

24-تدعيم الحدائق الإقليمية بالحيوانات وتحديث طرق العرض بها وإضافة عروض جديدة.

25-فتح منافذ بيع منتجات الحديقة من ريش الطاووس والنعام وبيض النعام والأميو.

26-التنسيق مع مرفق الإسعاف بالجيزة

27-التنسيق مع مديرية أمن الجيزة بغرض تواجد مكثف للشرطة داخل الحديقة لزيادة الخدمات الأمنية.

28- التنسيق مع فرق الكشافة بالمدارس والهلال الأحمر لعمل معسكرات لمساعدة وتجميع الأطفال التائهين وبمعاونة أفراد من أمن الحديقة.

29-التعاون مع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة لنشر الوعى البيئى بين الجمهور والتعريف بدور الحديقة الترفيهى والثقافى للحفاظ على الحياة البرية.

30- ضع صناديق للشكاوى والمقترحات على أبواب الحديقة.