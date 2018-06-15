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حماية المستهلك: تشكيل لجان لمنع استغلال المواطنين خلال أيام العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:41 م
حماية المستهلك: تشكيل لجان لمنع استغلال المواطنين خلال أيام العيد اللواء دكتور راضى عبد المعطى رئيس جهاز حماية المستهلك
كتب مدحت وهبة
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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، تشكيل لجان للمرور على الأسواق والسلاسل التجارية الكبرى طوال أيام عيد الفطر المبارك إضافة إلى التنسيق مع كل الأجهزة المعنية بشأن التأكد من توافر السلع بالأسواق وطرحها للمواطنين دون استغلالهم من جانب التجار.

 

وأضاف اللواء راضى عبد المعطى أن الجهاز يعمل حاليا على تفعيل منظومة الرقابة وكذلك الحماية من أجل المستهلك إضافة إلى إجراء حمالات رقابية بشكل مستمر وضبط أى شخص يحاول التلاعب، إضافة إلى إنشاء العديد من الإدارات المختلفة بالجهاز حرصا على حقوق المواطن خاصة من كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

 

وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك قد قاد حملة على الأسواق والسلاسل التجارية والمولات الكبرى، مساء امس وذلك قبل حلول عيد الفطر المبارك بساعات، وذلك للاطمئنان على توافر السلع والتأكد من جدية العروض المطروحة فى السلاسل التجارية الكبرى والخاصة بتخفيضات الأسعار، وأنها عروض ليست وهمية.

 

يأتى ذلك فى الوقت الذى ناشد فيه جهاز حماية المستهلك برئاسة اللواء راضى عبد المعطى المواطنين أن يتوخوا الحذر عند شراء المنتجات والسلع خلال عيد الفطر المبارك، والتأكد من شراء المنتجات من مصادر موثوقة، لافتا إلى أن الجهاز يولى اهتماما كبيراً بحماية المستهلك من الممارسات الضارة خاصة التى قد تلحق أضراراً بصحته وسلامته، من خلال إجراءات استباقية لتوعية وتنبيه المستهلك من بعض السلع أو المنتجات الضارة، بعد التأكد من المعلومات فى هذا الصدد بالإضافة إلى ما يتم من ضبط للسلع المقلدة ومجهولة المصدر قبل بيعها للمستهلك.

 


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