video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 01:27 ص
خالد صلاح
}
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الجمعة 15/6/2018 فى مصر والدول العربية

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الجمعة 15/6/2018 فى مصر والدول العربية حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
إضافة تعليق
نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا معتدلا على السواحل الشرقية مائلا للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .

حالة الطقس اليوم فى مصر 

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة  على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 39 والصغرى27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18، ومطروح العظمى 33 والصغرى 21.
 

 الطقس فى الأردن            

نهاراً: ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتقترب من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مُعتدلة في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.
 
في خليج العقبة، الرياح: شمالية، نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.
 
ليلاً: تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، وتصبح أكثر برودة من المُعتاد مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.
 

الطقس فى فلسطين 

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، بحيث تصبح أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام بحدود درجتين مئويتين، ويكون الطقس صيفياً عادياً في المناطق الجبلية، وحاراً نسبياً في باقي المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأرصاد: ارتفاع تدريجى فى درجات الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 38 درجة

الطقس

اخبار الطقس

حالة الطقس

الطقس اليوم

درجات الحرارة

درجة الحرارة




لا تفوتك
تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

تعرف على كيفية أداء صلاة العيد وسننها ووقتها

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

بالأسماء.. القائمة الكاملة لوزراء حكومة المهندس مصطفى مدبولى

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

وزير الداخلية الجديد ينتمى لمدرسة الأمن الوطنى.. تاريخ حافل فى اصطياد كوادر الإرهاب.. صاحب مبادرة مداهمة معسكرات الإرهابيين بالصحراء.. تخرج من كلية الشرطة بالثمانينات وتدرج فى المناصب حتى تولى الحقيبة الوزارية

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

من هو وزير الدفاع الجديد؟.. الفريق محمد زكى شغل منصب قائد قوات الحرس الجمهورى فى عهد المعزول ورقى لرتبة فريق العام الماضى.. رفض فض اعتصام الاتحادية بالقوة وانحاز لمطالب الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

شاهد.. روسيا تمزق شباك السعودية بخماسية نظيفة فى افتتاح كأس العالم

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

كوبر: محمد صلاح سيلعب أمام أوروجواى بنسبة 100%

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة