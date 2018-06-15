حالة الطقس اليوم الجمعة 15/6/2018 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر والدول العربية اليوم الجمعة، حيث يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم طقسا معتدلا على السواحل الشرقية مائلا للحرارة على السواحل الغربية شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا لطيف ليلا .



حالة الطقس اليوم فى مصر كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على بعض المناطق من شمال البلاد، وتظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والرياح أغلبها شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بالقاهرة العظمى 39 والصغرى27، والإسكندرية العظمى 34 والصغرى 18، ومطروح العظمى 33 والصغرى 21.



الطقس فى الأردن

نهاراً: ترتفع درجات الحرارة بشكل ملموس، لتقترب من مُعدلاتها المُعتادة في مثل هذا الوقت من العام، وتسود أجواء مُعتدلة في عموم المناطق مع ظهور بعض السُحب على ارتفاعات مُختلفة، وتكون حارة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية، مُعتدلة إلى نشطة السرعة.

في خليج العقبة، الرياح: شمالية، نشطة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-30 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 25 درجة مئوية.

ليلاً: تسود أجواء لطيفة في عموم المناطق، وتصبح أكثر برودة من المُعتاد مع ساعات الليل المتأخرة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.