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حاكم إقليم أفغانى يحذر بسحق حركة طالبان ما لم تنضم إلى عملية السلام

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:02 م
حاكم إقليم أفغانى يحذر بسحق حركة طالبان ما لم تنضم إلى عملية السلام القوات الأفغانية
أ ش أ
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حذر حاكم إقليم بلخ، شمالى أفغانستان، محمد إسحاق ريغزوار اليوم الجمعة حركة طالبان من أنه سيتم سحقهم إذا لم ينضموا إلى عملية السلام.

وقال الحاكم وفق ما نقلته وكالة أنباء باجفاك الأفغانية - "إنه سيواصل كفاحه ضد الفساد والإرهاب.. موجها مسئولي الأمن للحفاظ على الأمن خلال أيام العيد.. مضيفا إن هناك تهديدات أمنية في ثلاث مناطق من بلخ، وسيتم إطلاق العمليات قريباً".


وقال نائب رئيس شرطة الإقليم عبد الرازق قادري إن حالة انعدام الأمن قد زادت في إقليم بلخ، وأن العمليات الأمنية ستُجرى قريباً لعكس مسار انعدام الأمن. وأكد على تعميم الأمن خلال أيام العيد وحث الناس على التعاون مع قوات الأمن في هذا الصدد.

 

 


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