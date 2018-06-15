جداول تشغيل القطارات تعود اليوم لطبيعتها.. وإلغاء تعديلات رمضان

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد إعادة العمل ابتداء من اليوم، الجمعة بجداول التشغيل الطبيعية للقطارات، وانتهاء العمل بالتعديلات التى تم تطيقها فى شهر رمضان على خطوط الوجه البحرى، ليكون أمس الخميس آخر أيام العمل بتعديلات رمضان.

ويعود ابتداء من اليوم الجمعة مع أول أيام عيد الفطر قطارات الوجه البحرى أرقام 1915 سياحى القاهرة ـ المنصورة و925 مكيف القاهرة ـ الإسكندرية و927 مكيف القاهرة ـ الإسكندرية و959 سياحى القاهرة ـ الإسماعيلية و926 مكيف الإسكندرية ـ القاهرة و928 مكيف الإسكندرية ـ القاهرة و915 مكيف القاهرة ـ الإسكندرية و21 أكسبريس القاهرة ـ الإسكندرية 31 أكسبريس القاهرة ـ الإسكندرية واكسبريس الإسكندرية ـ القاهرة.