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الجمعة، 15 يونيو 2018 01:26 م
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"جبلاية القرود" تجذب زوار حديقة الحيوان.. و"تيشيرتات" محمد صلاح تزين المشهد

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:36 م
"جبلاية القرود" تجذب زوار حديقة الحيوان.. و"تيشيرتات" محمد صلاح تزين المشهد حديقةة الحيوان - أرشيفية
وائل ربيعى
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شهدت حدائق الحيوان بالجيزة، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث اصطحب المواطنون أطفالهم وأسرهم للتمتع بالأجواء الاحتفالية، وظهرت الفرحة على وجوه الأطفال المنتشرين بربوع الحديقة بألعابهم وملابسهم الجديدة.
 
وخطفت "جبلاية القرود"، أنظار المترددين على حدائق الحيوان بالجيزة، حيث شهدت الساحة الأمامية لها زحاما شديدا من جانب الزوار، كما ظهر العديد من الأطفال والشباب يرتدون "تيشيرتات" اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح فى إشارة لدعم المنتخب المصرى فى أولى مبارياته بكأس العالم اليوم.

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صلاح

جبلاية القرود




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