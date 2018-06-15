"جبلاية القرود" تجذب زوار حديقة الحيوان.. و"تيشيرتات" محمد صلاح تزين المشهد

وائل ربيعى

شهدت حدائق الحيوان بالجيزة، إقبالا كبيرا من جانب المواطنين بأول أيام عيد الفطر المبارك، حيث اصطحب المواطنون أطفالهم وأسرهم للتمتع بالأجواء الاحتفالية، وظهرت الفرحة على وجوه الأطفال المنتشرين بربوع الحديقة بألعابهم وملابسهم الجديدة.

وخطفت "جبلاية القرود"، أنظار المترددين على حدائق الحيوان بالجيزة، حيث شهدت الساحة الأمامية لها زحاما شديدا من جانب الزوار، كما ظهر العديد من الأطفال والشباب يرتدون "تيشيرتات" اللاعب المصرى العالمى محمد صلاح فى إشارة لدعم المنتخب المصرى فى أولى مبارياته بكأس العالم اليوم.