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ثبوت رؤية هلال شوال فى موريتانيا واليوم أول أيام عيد الفطر المبارك

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:00 ص
ثبوت رؤية هلال شوال فى موريتانيا واليوم أول أيام عيد الفطر المبارك الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز
(أ ش أ)
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وأكد رئيس اللجنة القاضى محمد محمود ولد غالى - فى بيان بثه التلفزيون، ثبوت رؤية هلال شهر شوال للعام الهجرى 1439 مساء أمس الخميس، وبناء على ذلك فإن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر المبارك .

من جانبه دعا الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز، الموريتانيين إلى أن يستلهموا من قيم رمضان، ضوابط لسلوكهم فى حياتهم اليومية، تعزيزا للحمتنا الوطنية، وضمانا لتطور البلد وتقدمه.

وعبر الرئيس الموريتانى - فى خطاب وجهه بمناسبة العيد - عن شكره لكل الذين ساهموا فى إحياء شهر رمضان المبارك، من علماء وفقهاء وأطباء وإعلاميين.

وأعلنت الرئاسة الموريتانية أنه بموجب مرسوم صادر اليوم وبناء على تقرير من وزير العدل يمنح عفو شامل عن اثنين وسبعين سجينا من سجناء الحق العام.

 


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