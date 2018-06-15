تعرف على وعود وزير الأوقاف للعاملون بالوزارة بعد حلفه اليمين الدستورى

استقبل قيادات الأوقاف وعدد كبير من أئمتها حضروا خصيصًا للديوان العام أمس الخميس عقب أداء وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اليمين الدستورى، كان فى مقدمتهم : الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، والشيخ صبرى ياسين رئيس قطاع المديريات، والمهندس سمير الشال رئيس قطاع الخدمات المركزية، ومحمد بدر وكيل الوزارة للشئون المالية والإدارية، والمهندس مجدى أبو عيد وكيل الوزارة للشئون الهندسية، والدكتور السيد حسين عبد البارى وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والدكتور محمد عزت مدير عام شئون القرآن الكريم , وعبد الحميد عمر مدير عام التنظيم والإدارة والمشرف العام على مكتب الوزير , و رفيق القاضى مدير عام المكتب الفنى للوزير , والشيخ خالد خضر وكيل الوزارة لمديرية أوقاف القاهرة , والشيخ محمد نور وكيل الوزارة لمديرية أوقاف الجيزة ولفيف من القيادات الدينية والدعوية بالوزارة والمديريات الإقليمية .

وفى بداية اللقاء هنأ العاملون بالأوقاف والقيادات الدينية بها الوزير على تجديد الثقة له , موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذه الثقة .

وفى كلمته أكد الوزير أن ما تم فى الوزارة من إنجازات ونجاح لم يكن نشاط فرد أو شخص بل كان نتاج الجميع وجهودهم المبذولة ، مما يعنى أن الوزارة تسير فى الاتجاه الصحيح ، مشيدا بالسلوك المتميز للأئمة والعاملين بالوزارة فى المناسبات العامة والخاصة .

كما أوضح أن الوزارة وضعت أسسا راسخة للعمل على الرقى بالدعوة والدعوة وتفاعلا مع القضايا الدينية والوطنية والمجتمعية ، مشيرا إلى أن المرحلة التالية مرحلة جنى الثمار ، مما يتطلب مزيدا من الجهد المبذول فى سبيل تفعيل الدور الدعوى والوطنى للوزارة .

كما بين أن الوزارة شهدت طفرة فى العمل الدعوى والارتقاء بالدعاة من خلال تدريب الأئمة على أحدث النظم للوقوف على المستجدات العصرية على المستوى الدعوى والتثقيفى .

وفى ختام اللقاء بشر بأنه من المتوقع أن تزيد الموارد الذاتية للوزارة هذا العام بنسبة 50%، وعرض ملامح الخطة فى المرحلة القادمة وتتمثل فى :

مزيد من التأهيل والتدريب النوعى المستمر والدفع بمزيد من القيادات الشابة.التوسع فى القوافل الدعوية فى مختلف محافظات مصر ولا سيما القرى والنجوع والمناطق الحدودية والنائية .إعطاء عناية خاصة لقضايا النشء والشباب والمرأة مع تعظيم دور الواعظات , ودور المربيات للنشء كنشاط جديد , وهو أول نشاط نضيفه لعمل الوزارة عقب عطلة عيد الفطر بإذن الله تعالى.إحياء ندوة للرأى ونشر ملتقى الفكر على مستوى الجمهورية على مدار العام بالمشاركة مع المؤسسات الفكرية والثقافية والإعلامية .التوسع الجغرافى والنوعى فى المدارس العلمية والقرآنية ومراكز الثقافة الإسلامية على مستوى الجمهورية.أولوية قصوى وملف خاص للدعوة بشمال سيناء.الاهتمام بمجال الترجمة والنشر وإعداد الأئمة المؤهلين للإيفاد بمختلف دول العالم .استكمال منظومة عمارة المساجد على مستوى الجمهورية.التوسع فى جميع مجالات البر وخدمة المجتمع .استكمال منظومة إصلاح هيئة الأوقاف وتعظيم استثماراتها وافتتاح عدد كبير من مشروعات الهيئة ، والاتجاه إلى إقامة مشروعات جديدة تعظم استثمارات الهيئة من جهة وتسهم فى توفير مزيد من فرص العمل من جهة أخرى .العمل على تحسين أحوال جميع العاملين بالوزارة فى مختلف المجالات ، ولا سيما المتميزين منهم ، والعمل على إقرار حوافز تميز للكفاءات المتميزة سواء من السادة الأئمة أم من السادة الإداريين أم من سائر العاملين بالوزارة، مع فتح قنوات تواصل متعددة مع جميع العاملين بالأوقاف والمتعاملين معها .