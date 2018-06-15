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تعرف على نصيب التعليم والصحة والبحث العلمى من 58 مليار جنيه استثمارات حكومية

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:20 م
تعرف على نصيب التعليم والصحة والبحث العلمى من 58 مليار جنيه استثمارات حكومية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى
كتب : مصطفى عبد التواب
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قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قطاعات التعليم والبحث العلمى  والصحة يستحوذون على 58 مليار جنيه يمثلون 40% من الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى القادم 2018-2019 بزيادة 14% عن العام المالى الجارى 2017-2018.


وفيما يلى توزيع الاستثمارات الحكومية فى هذه القطاعات بحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى:-

1- تستحوذُ مشروعات الصحة من هذا المبلغ على نسبة 50٪

2- تستحوذ مشروعات التعليم والتدريب على نسبة 30٪

وتستحوذ مشروعات البحث العلمى على نسبة 20٪.


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