تعرف على نصيب التعليم والصحة والبحث العلمى من 58 مليار جنيه استثمارات حكومية

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة يستحوذون على 58 مليار جنيه يمثلون 40% من الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى القادم 2018-2019 بزيادة 14% عن العام المالى الجارى 2017-2018.
وفيما يلى توزيع الاستثمارات الحكومية فى هذه القطاعات بحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى:-
1- تستحوذُ مشروعات الصحة من هذا المبلغ على نسبة 50٪
2- تستحوذ مشروعات التعليم والتدريب على نسبة 30٪
وتستحوذ مشروعات البحث العلمى على نسبة 20٪.
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