تعرف على نصيب التعليم والصحة والبحث العلمى من 58 مليار جنيه استثمارات حكومية

كتب : مصطفى عبد التواب

قالت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن قطاعات التعليم والبحث العلمى والصحة يستحوذون على 58 مليار جنيه يمثلون 40% من الاستثمارات الحكومية خلال العام المالى القادم 2018-2019 بزيادة 14% عن العام المالى الجارى 2017-2018.



وفيما يلى توزيع الاستثمارات الحكومية فى هذه القطاعات بحسب وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى:-



1- تستحوذُ مشروعات الصحة من هذا المبلغ على نسبة 50٪

2- تستحوذ مشروعات التعليم والتدريب على نسبة 30٪

وتستحوذ مشروعات البحث العلمى على نسبة 20٪.