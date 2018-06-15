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الجمعة، 15 يونيو 2018 09:58 ص
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تعرف على أهم 20 سلعة صدرتها مصر بـ1.4 مليار دولار فى 3 أشهر

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:00 ص
تعرف على أهم 20 سلعة صدرتها مصر بـ1.4 مليار دولار فى 3 أشهر صادرات - أرشيفية
كتبت- هبة حسام
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بلغت القيمة الإجمالية للصادرات المصرية خلال الربع الأول من العام الجارى، نحو 7.2 مليار دولار، صدرت مصر بها عشرات السلع والمنتجات، ومن واقع البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ضمن أحدث نشراته للتجارة الخارجية والخاصة بالفترة من يناير – مارس 2018، ننشر أهم 20 سلعة صدرتها مصر بقيمة تجاوزت 1.457 مليار دولار.

1- بترول خام، صدرته الدولة بقيمة 476.703 مليون دولار.

2- منتجات البترول، صدرتها الدولة بقيمة 93.677 مليون دولار.

3- فحم بأنواعه، صدرته الدولة بقيمة 38.625 مليون دولار.

4- قطن، صدرته الدولة بقيمة 52.690 مليون دولار.

5- بصل، صدرته الدولة بقيمة 28.524 مليون دولار.

6- بطاطس، صدرتها الدولة بقيمة 134.722 مليون دولار.

7- فول سودانى، صدرته الدولة بقيمة 23.110 مليون دولار.

8- بقول، صدرتها الدولة بقيمة 30.842 مليون دولار.

9- فواكه، صدرتها الدولة بقيمة 96.615 مليون دولار.

10- رخام، صدرته الدولة بقيمة 8.130 مليون دولار.

11- رمال، صدرتها الدولة بقيمة 7.452 مليون دولار.

12- كتان، صدرته الدولة بقيمة 5.612 مليون دولار.

13- غزل القطن، صدرته الدولة بقيمة 45.648 مليون دولار.

14- جلود البقر، صدرتها الدولة بقيمة 14.116 مليون دولار.

15- زيوت عطرية، صدرتها الدولة بقيمة 10.985 مليون دولار.

16- بهارات، صدرتها الدولة بقيمة 42 ألف دولار.

17- خضروات بقولية، صدرتها الدولة بقيمة 13.656 مليون دولار.

18- ليمون، صدرته الدولة بقيمة 10.072 مليون دولار.

19- طماطم، صدرتها الدولة بقيمة 13.549 مليون دولار.

20- برتقال، صدرته الدولة بقيمة 353.051 مليون دولار.


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