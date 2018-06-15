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تسجيلات فيديو لشركة برازيلية تكشف فساد الرئيس الفنزويلى

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:10 م
تسجيلات فيديو لشركة برازيلية تكشف فساد الرئيس الفنزويلى الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو
كتبت فاطمة شوقى
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كشف موقع "كوبا نت" الكوبى، عن تسجيلات فيديو تم العثور عليها لاعترافات شهود رئيسين بشركة البناء البرازيلية "اودبريشت" حول قضية الفساد المتهم بها العديد من المسئولين والرؤساء مثل الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، وعن تدفق الرشاوى على شكل عمولات للوسطاء للحفاظ على المصالح السياسية.
 
وتعاون الشاهد الرئيسى فى القضية، إوزيناندو أزيفيدو، مدير مكتب أوديبيرشت فى كاراكاس، مع العدالة البرازيلية فى مقابل الحصول على مزايا إجرائية، وهذا ما قاله مارسيو فاريا وأليساندرو دياس جوميز، القائدان السابقان فى شركة البناء البرازيلية.
 
وأشار أزيفيدو، أنه كان يتم دفع العديد من الرشاوى فى فنزويلا، من قبل أودبريشت تحت مسمى عمولات للوسطاء فى معظم الاتفاقيات، والتى وصلت إلى شركة النفط المحلية "PDVSA" .
 
وأوضح أنه تم إبرام ما يقرب من 30 اتفاقية بين اودبريشت وفنزويلا بقيمة 20 مليون دولار، مشيرا إلى أن الشركة البرازيلية مسئولة عن تزوير وثائق حكومية خاصة بالرئيس الراحل هوجو تشافيز والحالى نيكولاس مادورو.
 
وكشفت تسجيلات الفيديو أيضا مساعدة أودبريشت فى عام 2012 فى تمويل حملة الاتخابات الرئاسية، وبلغت تلك المساهمات حوالى 2 مليون دولار، كما أن الشركة دفعت 35 مليون دولار لحزب الحاكم فى مقابل استمرار مشاريعه فى البلاد والحفاظ على العقود القائمة.
 

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