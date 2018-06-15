تركى آل الشيخ: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الجزيرة لتجاوزها تجاه السعودية

كتب رامى محيى الدين

أكد تركى آل الشيخ ، رئيس هيئة الرياضة السعودية ، أنه سيتخذ كافة الاجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها.

زكتب تركى آل الشيخ على حسابه بموقع التدوينات القصيرة تويتر : سوف نقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل التجاوزات الصادرة عن قناة "بي إن سبورت" تجاه السعودية ومنتخبها ورياضتها ومسؤوليها، واستغلالها الرياضة لأغراض سياسية، وهذا دليل جديد على صحة موقف الجهات المختصة السعودية حين حظرت هذه القناة عن أراضيها.