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الجمعة، 15 يونيو 2018 03:11 م
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تخصيص 3 لنشات إطفاء بمحيط المراسى النيلية فى الجيزة خلال احتفالات العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:33 م
تخصيص 3 لنشات إطفاء بمحيط المراسى النيلية فى الجيزة خلال احتفالات العيد مراكب نيلية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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قال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة رفعت درجة الاستعداد القصوى، لحين انتهاء فعاليات الاحتفال بعيد الفطر المبارك ، و تم إلغاء الإجازات لجميع العاملين فى الإدارة، موضحا أن غرف العمليات ستكون على استعداد تام لتلقى أى بلاغات بوجود حرائق، وسينتقل إليها رجال الإطفاء ، وفى حال الاشتباه فى أجسام غريبة، سيتم الاننتقال إليها بشكل سريع للتحقق من تلك البلاغات.

وكشف المصدر لـ"اليوم السابع" عن انتشار مكثف لرجال المفرقعات للقيام بعمليات تأمين وتفتيش وتعقيم محيط كل الكنائس، مزودين بأجهزة كشفية وكلاب مفرقعات، وذلك تحسبا لوجود أى أجسام غريبة، كما سيتم تفتيش أى سيارات متروكة بمحيط دور العبادة بالاشتراك مع إدارة مرور الجيزة.

وأوضح المصدر، أنه تم تعيين لنش إطفاء وإنقاذ بجوار مرسى الأتوبيس النهرى بالوراق وآخر بجوار إدارة المسطحات المائية عند جزيرة القرصاية والثالث منطقة أبو النمرس، موضحا أن هناك تنسيقا كاملا مع كل الخدمات المعينة بالإنقاذ النهرى، وتقديم الخدمات اللازمة لمتابعة العائمات السياحية والأماكن المطلة على النيل وأسفل الكبارى

 

 

 


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