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الجمعة، 15 يونيو 2018 04:53 م
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تحرير 1336 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالقليوبية

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:37 م
تحرير 1336 مخالفة متنوعة فى حملة مرورية مكبرة بالقليوبية حملة مرورية - صورة أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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شنت إدارة المرور بالقليوبية، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، على الطرق الرئيسية والعامة، أسفرت الحملة عن تحرير1336مخالفة مرورية.
 
 
 
وكانت توجيهات اللواء إيهاب خيرت مدير أمن القليوبية، للواء محمد درويش مدير إدارة المرور، القيام بحملة مكبرة على الطرق الرئيسية والعامة بنطاق المحافظة وطريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى والطريق الدائرى، أسفرت الحملة عن تحرير 1336 مخالفة مرورية لقائدى السيارات والدراجات النارية و275 مخالفة انتظار خاطئ وتحصيل 11500جنيه وسحب 50 دراجة نارية وحجز 11 دراجة.
 
 
 
كما شن رجال المرور حملة مرورية بمطالع ومنازل الطريق الدائرى بقليوب أسفرت جهودها عن سحب 70 رخصة وتحصيل 4250 جنيه غرامة. 

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