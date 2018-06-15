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تجديد حبس متهم 15 يوما فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة

الجمعة، 15 يونيو 2018 06:14 م
تجديد حبس متهم 15 يوما فى اتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة نيابة أمن الدولة
كتبت أمنية الموجي
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جددت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين حبس عبد الرحمن الأنصارى، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة فى اتهامه ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

 

ويواجه المتهم بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، عدة اتهامات منها الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وبث مقاطع فيديو على شبكه التواصل الاجتماعى (فيس بوك) كوسيلة من الوسائل الإعلامية للتحريض على قلب نظام الحكم المصرى، ونشر مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعى (فيس بوك) لبث اشاعات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعى.


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