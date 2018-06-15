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الجمعة، 15 يونيو 2018 03:08 م
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بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الصينى الأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية

الجمعة، 15 يونيو 2018 02:12 م
بوتين يبحث هاتفيا مع نظيره الصينى الأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ ش أ
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أجرى الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، مع نظيره الصينى شى جين بينج، محادثة هاتفية، بحثا فيها الأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية.

وذكر المكتب الصحفى للقصر الرئاسى الروسى "الكرملين"، فى بيان بثته، وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، أنه جرى اتصال هاتفى بين فلاديمير بوتين مع نظيره الصينى وتم التطرق لبعض قضايا الأجندة الدولية الراهنة بما فى ذلك تسوية الأوضاع فى شبه الجزيرة الكورية"، ومن جانبه، هنأ شى الرئيس الروسى بمناسبة الافتتاح الناجح لبطولة كأس العالم لكرة القدم، متمنيا التوفيق للفريق الروسى.

 


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