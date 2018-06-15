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اليوم.. "صحة القاهرة" تدفع بـ191 سيارة إسعاف بشوارع العاصمة بمناسبة عيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 03:00 ص
اليوم.. "صحة القاهرة" تدفع بـ191 سيارة إسعاف بشوارع العاصمة بمناسبة عيد الفطر سيارات إسعاف - أرشيفية
كتب ماجد تمراز
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تدفع مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، بـ191 سيارة إسعاف للعمل بدءا من اليوم الجمعة، وتستمر طوال فترة عيد الفطر المبارك، وستكون موزعة داخل أماكن مختلفة بنطاق محافظة القاهرة، على أن يكون من بينهم 60 سيارة فى مناطق ثابتة لتغطيتها، وباقى السيارات ستكون متحركة وافقاً للطوارئ.

وقال حسام الخطيب، مدير مديرية الشئون الصحية بمحافظة القاهرة، إنه سيتم تشكيل غرفة للطب والوقائى وسيتضاعف عدد العاملين بها طوال فترة العيد، وسيتم تشكيل غرفتين طوارئ واحدة للإسعاف والأخرى للمستشفيات.

وأوضح "الخطيب" أنه سيتم تشكيل غرفة وقائية لمتابعة ومنع السموم، والتى بدورها ستشن حملات مكثفة طوال أيام العيد، لرش الأماكن التى ستشهد كثافات كبيرة من المواطنين، لمنع لإصابة أحدهم بأى مرض، موضحا أنه سيتم زيادة عدد الأطباء بمطار القاهرة لمتابعة الحالة الصحية للمعتمرين.

 


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