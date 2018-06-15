"اليوم السابع": "ولادنا رجالة".. منتخبنا يخسر أمام أوروجواى والشناوى أفضل لاعب

تحت عنوان "ولادنا رجالة" تنشر "اليوم السابع" فى عددها الصادر غدا، السبت، تغطية خاصة من قلب الحدث لمباراة المنتخب المصرى أمام نظيره الأوروجويانى بأولى أدوار كأس العالم روسيا 2018/، والتى خسرها الفراعنة بهدف قاتل فى الدقائق الأخيرة بعد أداء رجولى ومشرف للاعبى المنتخب يبشر بتقدمهم خطوات أبعد فى هذا العرس الكروى العالمى، بالإضافة إلى العديد من الملفات والقضايا المهمة الأخرى التى شملت جميع الأصعدة، المحلى والعربى والعالمى.

واقرأ فى العدد أيضا..

ولادنا رجالة.. منتخبنا يخسر أمام أوروجواى.. والشناوى أحسن لاعب فى المباراة

العيد فى «حضن أب » لا ينسى أبناء الشهداء

الرئيس يرسم الفرحة على وجوه أسر الشهداء فى حفل كبير بصلاة العيد

السيسى لأبناء وأسر الشهداء فى احتفالية العيد: «الشهداء قدموا أرواحهم علشان إحنا نعيش.. أشكركم باسم كل مصرى ولا يمكن ننسى أو نتخلى عنكم.. لما يبقى فيه 100 مليون فى أمان وسلام بفضل رجال يقدموا أرواحهم ده أمر ربنا وحده اللى هيكافئ عليه"

نهاية عصر الغارمات.. السيسي يأمر بسداد مديونية جميع الغارمين من صندوق تحيا مصر بأكثر من 30 مليون جنيه.. والإفراج عن 960 غارما وغارمة

ملايين المصريين يحتفلون بالعيد فى الساحات والشوارع.. المحافظون والقيادات الأمنية والتنفيذية والدينية يشاركون المواطنين الصلاة والاحتفالات.. والأهالى يوزعون صور صلاح والمنتخب الوطنى.. والخطباء يتحدثون عن صناعة الأمل وصلة الرحم

حكومة مدبولى تتقدم ببرنامجها لمجلس النواب خلال 10 أيام.. مصادر: البرلمان يحيل البيان إلى لجنة خاصة لدراسته وعرض تقرير على المجلس.. والحكومة تمارس مهامها كاملة بعد أداء اليمين

وزير الآثار: مسابقة عالمية لتصميم لوجو جديد للمتحف الكبير

وزيرة الصحة: الرئيس وجه بالإسراع فى تطبيق التأمين الصحى الشامل

"جهاز الكسب" يحيل صاحب شركة ملابس لـ"الجنايات"

"كول سنتر" لتقديم خدمات علاج "فيروس سى"

"الأرصاد": طقس شديد الحرارة على معظم الأنحاء

"التجارة": هدفنا زيادة الصادرات واستكمال مشروعات التطوير.



