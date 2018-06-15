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النيابة تطلب التحريات حول استيلاء تاجر على أموال مواطنين ببولاق بحجة توظيفها

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:00 ص
النيابة تطلب التحريات حول استيلاء تاجر على أموال مواطنين ببولاق بحجة توظيفها أموال أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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طلبت النيابة العامة ببولاق الدكرور تحريات مباحث الأموال العامة التكميلية حول تورط "حمدى.س.ط" تاجر 44 سنة، فى جمع مبالغ مالية ضخمة من المواطنين بحجة توظيفها فى استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية، وتهربه منهم بعد ذلك ورفضه رد المبالغ المالية المستحقة لهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم جمع مبالغ مالية ضخمة من عدد من المواطنين بلغت ملايين الجنيهات، حيث تفاوتت قيمة المبالغ التى تقاضاها ما بين 100 ألف جنيه و2 مليون جنيه، من عشرات المواطنين، لاستيراد أدوات طبية، إلا أنه اختفى وامتنع عن تسديد مستحقاتهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بمحافظة كفر الشيخ، بعدما تجمع الدائنين حول مكان يختبئ به هناك محاولين الفتك به، وتحرر محضر بوقائع الشيكات التى صادرة منه ورفض تسديدها، وصدر قرار من النيابة العامة بالمحافظة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات جددها قاضى المعارضات لـ15 يومًا.


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