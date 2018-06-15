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الموسيقى العسكرية تعزف السلام الوطنى خلال استقبال محافظ الجيزة المهنئين بالعيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 11:10 ص
الموسيقى العسكرية تعزف السلام الوطنى خلال استقبال محافظ الجيزة المهنئين بالعيد محافظ الجيزة خلال استقبال المهنئين بالعيد
كتب سيد الخلفاوى
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عزفت فرقة الموسيقى العسكرية بمحافظة الجيزة، السلام الوطنى ، خلال استقبال محافظ الجيزة المهنئين بعيد الفطر المبارك، بديوان عام المحافظة، حيث تمركزت الفرقة الموسيقية بحديقة الديوان، وذلك ضمن مراسم المحافظة خلال استقبال الزوار فى العيد.
 
الموسيقى العسكرية (1)
 
واستمر توافد الشخصيات العامة ونواب البرلمان والقيادات المحلية على ديوان عام محافظة الجيزة لتقديم التهنئة للمحافظ، الذى كان فى استقبالهم برفقته اللواء علاء الهراس نائب المحافظ لشئون الأحياء والمهندس عبد الرحمن الشهاوى السكرتير العام المساعد.
 
الموسيقى العسكرية (1)
 
واستقبل اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، وفد الكنيسة الأرثوذكسية، وعلى رأسهم الأنبا ثيؤدوسيوس، اسقف الجيزة، لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، كما استقبل المحافظ عدد من أعضاء مجلس النواب، فى مقدمتهم النائب علاء ناجى، نائب دائرة منشأة القناطر، والنائب محمد إسماعيل الامين السرى للجنة الإسكان، ونائب دائرة بولاق الدكرور، كما حضر عدد من الشخصيات العامة بالجيزة.
 
 

الموسيقى العسكرية (2)

الموسيقى العسكرية (3)

 


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