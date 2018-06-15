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المعفو عنهم بقرار السيسي بمناسبة الأعياد: شكرا يا ريس

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:33 م
المعفو عنهم بقرار السيسي بمناسبة الأعياد: شكرا يا ريس المعفو عنهم
كتب- عزوز الديب وأماني الأخرس
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فتحت السجون أبوابها في أول أيام عيد الفطر المبارك للمساجين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي، والتقينا المعفو عنهم لحظة خروجهم من الحبس، والذين غلبتهم الفرحة وامتزجت بالدموع، وعبروا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على لفتته الكريمة وإتاحة الفرصة لقضاء أول أيام العيد مع ذوويهم.

 وأنهى قطاع السجون بوزارة الداخلية على مدى الأيام الماضية إجراءات الإفراج عن عدد من السجناء تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والقرار يحمل رقم 260 لسنة 2018.

الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (1)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (2)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (3)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (4)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (5)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (6)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (7)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (8)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (9)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (10)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (11)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (12)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (13)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (14)
 

 

الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (15)
 

 

الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (16)
 

 

الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (17)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (18)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (19)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (20)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (21)
 
الإفراج عن 2110 مساجين و677 إفراج شرطى والرئاسة تسدد دين 690 غارما (22)

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المعفو عنهم

السيسي




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