المعفو عنهم بقرار السيسي بمناسبة الأعياد: شكرا يا ريس

كتب- عزوز الديب وأماني الأخرس

فتحت السجون أبوابها في أول أيام عيد الفطر المبارك للمساجين الذين شملهم قرار العفو الرئاسي، والتقينا المعفو عنهم لحظة خروجهم من الحبس، والذين غلبتهم الفرحة وامتزجت بالدموع، وعبروا عن شكرهم للرئيس عبد الفتاح السيسي على لفتته الكريمة وإتاحة الفرصة لقضاء أول أيام العيد مع ذوويهم.

وأنهى قطاع السجون بوزارة الداخلية على مدى الأيام الماضية إجراءات الإفراج عن عدد من السجناء تنفيذاً لقرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك، والقرار يحمل رقم 260 لسنة 2018.











