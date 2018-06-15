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"القومى للمرأة" يطلق اليوم غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش خلال عيد الفطر

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:00 ص
"القومى للمرأة" يطلق اليوم غرفة عمليات لتلقى شكاوى التحرش خلال عيد الفطر الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب
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أعلنت الدكتورة مايا مرسى، رئيسة المجلس القومى للمرأة، أن مكتب شكاوى المرأة ومتابعتها بالمجلس سوف يخصص غرفة عمليات تعمل تبدأ عملها اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر المبارك وتستمر حتى نهاية العيد، لتلقى شكاوى التحرش التى قد تتعرض لها النساء والفتيات، ورصد حالات التحرش خلال أيام العيد والتدخل السريع.

 

وأكدت رئيسة المجلس القومى للمرأة، على التعاون المتواصل مع وحدة مكافحة العنف ضد المرأة بوزارة الداخلية.

 

وأشارت مرسى إلى أن محاميو مكتب شكاوى المرأة سوف يتولون النزول الميدانى ومرافقة قوات الشرطة خلال الحملات الأمنية لضبط وقائع التحرش، مضيفة أن مكتب الشكاوى سيقدم المساندة الاجتماعية والقانونية للسيدات والفتيات فى حالة الإتجاه لرفع دعاوى قضائية .

 

وتتلقى غرفة عمليات مكتب شكاوى المرأة شكاوى التحرش عبر الأرقام التالية 15115 _ 01007525600 _ 01099299191، بالإضافة إلى إمكانية إرسال الصور والرسائل على تطبيق الوتس أب، والبريد الإلكترونى omb.office@yahoo.com.

 


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القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

عيد الفطر




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