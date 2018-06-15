القبض على عاطل وشقيقته قبل ترويجهما الحشيش فى الزيتون

كتب إبراهيم أحمد

ألقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، القبض على كلا من "احمد ح م" 38 سنة، عاطل، السابق اتهامه فى قضيتين اخرهما "مخدرات"، والمطلوب التنفيذ عليه فى قضية "سلاح" والمقضى فيها بالحبس شهرين، وشقيقته "منى ح م" 40 سنة، ربة منزل، لمزاولتهم نشاطا اجراميا غير مشروع فى الاتجار بالمواد المخدرة ويتخذان من منطقة محطة الزيتون، مكانا لنشاطهما الاجرامى .

ومن خلال الأكمنة، تمكن النقيب سليمان أحمد سليمان، معاون مباحث قسم شرطة الزيتون، من ضبطهما أثناء استقلالهما السيارة رقم ج أ 4546 ماركة ميتسوبيشى لانسر سوداء "ملك وقيادة الاول"، وعثر بداخل السيارة على كمية من الحشيش المخدر وزنت 1 كيلو، طبنجة صوت، مبلغ مالي 1000 جنيه، 4 هاتف محمول.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع ، والطبنجة الصوت بقصد الدفاع والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.