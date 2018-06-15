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الجمعة، 15 يونيو 2018 01:23 م
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الغرف العربية: نسعى لتحقيق تكامل اقتصادى عربى للتعامل مع التكتلات العالمية

الجمعة، 15 يونيو 2018 12:26 م
الغرف العربية: نسعى لتحقيق تكامل اقتصادى عربى للتعامل مع التكتلات العالمية الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية
كتب مدحت وهبه
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أكد الدكتور خالد حنفى أمين عام اتحاد الغرف العربية أن الاتحاد يسعى لتحقيق التكامل الاقتصادى العربى فى إطار صيغة شاملة بحيث يتعامل مع التكتلات الاقتصادية العالمية على أسس متكافئة، تضمن مصالح كافة الأطراف وتساهم في تحقيق الازدهار العالمى.
 
وقال، فى بيان، إن اتحاد الغرف العربية يعمل على توطين الاستثمارات العربية ضمن المنطقة العربية واجتذاب الاستثمارات الأجنبية وخاصة المباشرة منها إلى الدول العربية وذلك لتنشيط الاقتصاديات العربية وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب بالوطن العربى.
 
وأشار إلى أنه سيتم تطوير الإحصاءات والبيانات ودعم مراكز الاحصاءات الوطنية والقومية في الوطن العربي وخاصة الشبكة العربية لمعلومات أسواق العمل العربية لتوفير المعلومات الصحيحة والدقيقة عن الأنشطة الاقتصادية وتوفير البيانات للمستثمرين.
 
ودعا أمين عام اتحاد الغرف العربية إلى ضرورة تبنى الحكومات العربية مواقف القطاع الخاص العربي تجاه القضايا والسياسات الاقتصادية المختلفة علي المستويات القومية والإقليمية والدولية تمكنه من ممارسة أنشطته، بما فى ذلك السعي لإيجاد مناخ اجتماعي واقتصادي وسياسي مواكب للتطورات التقنية والتكنولوجية المختلفة.
 
 

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