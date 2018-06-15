العميد نشوى محمود ضابط مكافحة العنف ضد المرأة: محاضر فورية للمتحرش

كتبت: دينا الحسينى

أكدت العميد نشوى محمود مدير قطاع مكافحة العنف ضد المرأة بالقاهرة، أن ضابطات الإدارة منتشرات بنطاق العاصمة أمام المولات والسينمات والمتنزهات النيلية والحدائق العامة ومستعدون لمواجهة أى محاولات تعدى على الفتايات والسيدات بالقول أو بالفعل.

وأضافت العميد نشوى، فى تصريحات صحفية، أنه سيتم التصدى بحزم وقوة للخارجين عن القانون والمتحرشين وهناك سيارات تابعة للإدارة تجوب الشوارع على مدار الساعة مؤكدة أن "أى متحرش يتم التعامل معاه وفق القانون وتحرير محاضر فورية فى وقائع التحرش اللفظى.

وأشارت إلى أن كافة الضابطات تلقينا تدريبات مكثفة على طرق التعامل مع المتحرشين والسيطرة علي المتهمين وضبطهم بتلك الوقائع وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضده.

وكانت إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة قد استعدت لمواجهة مضايقات الشباب للفتيات والسيدات خلال احتفالات عيد الفطر المبارك، وانتشرت الضابطات، بمحيط القاهرة فى جولة تأمينية فى رسالة طمأنة بتواجدهن وطالبت الضابطات الفتيات والسيدات بالنزول للشارع وسرعة الإبلاغ حال تعرضهن لأى مضايقات.

ووجهت الضابطات بالإدارة عدة نصائح للفتيات، أبرزها أن يأخذن حذرهن أثناء سيرهن فى الشارع، وألا يسرن فى طرق مظلمة، وألا يستقللن سيارات بمفردهن، وأن يكون برفقتهن أشخاص آخرون أثناء سيرهن فى الشارع، وأن يضعن رقم الهاتف الخاص بوالدهن أو أقرب الأشخاص إليهن فى مقدمة أرقام هواتفهن، للاتصال بهم حال تعرضهن لمكروه لا قدر الله، وإذا تعرضن للمضايقات عليهن أن يتعاملن بقوة ولا يهبن المتحرش.

وأنهت إدارة مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، التابعة لقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، كل الاستعدادات لتأمين المتنزهات العامة خلال احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك، ووجه وزير الداخلية بتحرير محاضر فورية للمتحرشين، والتصدى للمعاكسات.

وشملت خطة تأمين السيدات بالشوارع، الدفع بعدد من ضابطات وأفراد قسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة بأماكن التجمعات الكبرى، ومن بينها دور السينما بوسط القاهرة، والمتنزهات العامة، مثل حديقة الفسطاط بمصر القديمة، والحديقة الدولية بمدينة نصر، والمراكز التجارية الشهيرة، لسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفورى معها، فضلا عن الانتشار الأمنى الكثيف فى الشوارع، وتواجد الخدمات الأمنية الثابتة والمتحركة، الذى ساهم بشكل كبير فى تقليص ظاهرة التحرش فى مصر.

وناشدت الضابطات بقسم مكافحة جرائم العنف ضد المرأة، الفتيات والسيدات باتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتحرشين، وتحرير المحاضر اللازمة لهم لردعهم، وضمان عدم عودتهم لارتكاب مثل تلك الجرائم التى تمثل انتهاكا للإنسانية، مؤكدة أن اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتحرش هو الضمانة الوحيدة للقضاء على تلك الظاهرة.

وحدد قطاع حقوق الإنسان الأرقام التالية لتلقى بلاغات المعاكسات والتحرش وهى 01126977222 – 01126977333 – 01126977444.