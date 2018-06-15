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العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته ب 6 أكتوبر

الجمعة، 15 يونيو 2018 10:13 م
العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته ب 6 أكتوبر جثة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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تكثف الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها لكشف غموض العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بمدينة 6 أكتوبر، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق. 

تلقت غرفة النجدة بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص داخل مسكنه بمدينة 6 أكتوبر؛ فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على صاحب الشقة مفارقا الحياة.

وكشفت التحريات وجود شبهة جنائية في الوفاة، وحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف غموض الحادث، وحرر محضر بالواقعة، لتتولى النيابة التحقيق. 

 
 
 
 

 


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