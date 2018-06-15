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"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن نقص الأدوية طوال أيام العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:13 م
"الصحة" تخصص خطا ساخنا للإبلاغ عن نقص الأدوية طوال أيام العيد الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخصيص خط ساخن برقم (25354150) لتلقى شكاوى المواطنين خلال أيام العيد حول نقص الأدوية بالصيدليات أو المستشفيات الحكومية.
 
وقالت وزارة الصحة، إنه يتم الاستعلام عن أرصدة المستحضر محل الشكوى، ومعدلات استهلاكها بمخازن شركات التوزيع، وفى حالة توافر المستحضر بشركات التوزيع يتم الرد على الشاكى، للحصول على الدواء من أقرب صيدلية.
 
وأضافت، أنه فى حال عدم توافر المستحضر بشركات التوزيع تتم مخاطبة الشركة المنتجة للمستحضر محل الشكوى، للوقوف على أسباب النقص، وتوفير الدواء المثيل أو البديل المناسب، مع السعى لإيجاد الحلول اللازمة عن طريق التواصل مع الإدارات الداخلية بالإدارة المركزية للشئون الصيدلية.
 

 


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الصحة

نقص الأدوية

خط ساخن




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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

فاروق

مواجهة المشكله خير من الالتفاف حولها

الحل الجذرى هو مراجعة أسعار الادويه سواء مستورده او محليه لتتماشى مع سعر الدولار بعد التعويم . خلاف ذلك ستظل المشكله قائمه .

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