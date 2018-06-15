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الشفاطات الورقية تحل محل البلاستيكية بسلسلة مطاعم عالمية ببريطانيا وأيرلندا

الجمعة، 15 يونيو 2018 09:41 ص
الشفاطات الورقية تحل محل البلاستيكية بسلسلة مطاعم عالمية ببريطانيا وأيرلندا شفاطات بلاستيكية - أرشيفية
رويترز
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ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بى.بى.سى)، اليوم الجمعة، أن شركة مطاعم عالمية قررت الاستعاضة عن الشفاطات المصنوعة من البلاستيك بالشفاطات الورقية فى كل مطاعمها بالمملكة المتحدة وأيرلندا اعتبارا من شهر سبتمبر.

ونقلت (بى.بى.سى) عن الشركة، قولها، "أبلغنا زبائننا أنهم يريدون رؤية تحرك بشأن الشفاطات فيما يعكس الجدل الأعم والأوسع نطاقا"، وفى أبريل، اقترحت الحكومة البريطانية فرض حظر على الشفاطات البلاستيكية والأعواد البلاستيكية ذات الأطراف القطنية التى تستخدم لتنظيف الآذان.

 


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