الشباب والرياضة بالجيزة: شاشات بـ219 مركز و38 نادى لمتابعة مباراة مصر وأوروجواى

كتب سيد الخلفاوى

أكد أحمد صالح مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، أن المديرية حرصت على بث مبارة مصر وأورجواى بكاس العالم لكرة القدم، التى ستبدأ فى الثانية من ظهر اليوم الجمعة، حيث دعمت جميع مراكز الشباب بالشاشات الكبيرة لبث المباراة.

وأضاف مدير الشباب والرياضة بالجيزة، فى تصريح خاص لـ اليوم السابع، أن المباراه سيتم بثها بـ 219 مركز شباب و38 ناديا، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الأندية بها شاشات عملاقة لعرض المباراة.

وأوضح صالح أن المراكز منها مشترك فى القنوات التى تبث المباراة، واغلبها فى المراكز والقرى، ومراكز شباب أخرى تم دعمها بأجهزة البث.