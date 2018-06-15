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"السيسى الأب".. 100 طفل من أبناء الشهداء يؤدون صلاة العيد مع الرئيس

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:00 ص
"السيسى الأب".. 100 طفل من أبناء الشهداء يؤدون صلاة العيد مع الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتبت دينا الحسينى
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قالت شرين عبد الرحمن، زوجة الشهيد العميد هشام عزب، لـ"اليوم السابع"، إن أبنائها سيؤدون صلاة العيد وسط أكثر من 100 طفل من شهداء الجيش والشرطة اليوم، الجمعة، مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعدما وجهت لهم دعوة للحضور، حرصاً من الرئيس على التواجد بين أسر الشهداء وأبنائهم فى كل مناسبة.

 

كما وجهت نهى عبد السلام أرملة الشهيد العميد على فهمى، كلمة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لحرصه على تواجدهم معه بكل مناسبة خاصة الأعياد التى تأتى على الأطفال فى غياب الأب.

 

فيما قالت يسرا العمرى، أرملة الشهيد المقدم أحمد عبد الفتاح جمعة، إن الرئيس وعد وأوفى بأن الكلمة العليا لأسر الشهداء وذويهم وأنه لن يدخر جهداً فى متابعتهم وتلبية جميع مطالبهم ورعاية أبنائهم لتحقيق حلم الشهداء فيهم.

وأضافوا أن هناك برنامج ترفيهى للأطفال على مدى أيام العيد يتخللها عروض السيرك وفقرات فنية فيما أعرب الأطفال عن سعادتهم للقائهم بالرئيس السيسى.

 

الجدير بالذكر أن من أبرز الحضور عزة فتحى والدة الشهيد الرائد محمد على عبد العززى زين وأبنائه على 8 سنوات وزينة 7 سنوات وكذلك أبناء الشهيد العميد هشام عزب وهم جنه 13 سنة و شهد 10 سنوات وفرح 4 سنوات ووالدتهم شرين عبد الرحمن وكذا ياسين نجل الشهيد عميد على فهمى 12 سنة وأرملة الشهيد نهى عبد السلام ونائلة وجويرية أبناء الشهيد المقدم محمد عبد الفتاح سليمان وأرملته دعاء محمد سليمان وعلى وعمرو عبد الرحمن أبناء الشهيد عقيد تامر محمد لطفى شاهين وأرملته نجوى إبراهيم.

 

ومن أبرز الأطفال الحضور أيضاً خديجة 5 سنوات وياسين عامين ونصف العام أبناء الشهيد مقدم أحمد عبد الفتاح جمعة وأرملته يسرا العمرى وأحمد ومحمد أبناء الشهيد المقدم مصطفى على أبو العلا حمدون وأرملته مريم طارق وأحمد وعمر أبناء الشهيد العقيد فتحى قدرى أمين وأرملته نهله جمال ومن ضمن الحضور أحلام محمد أحمد والدة الشهيد محمد أبو العز.

 

6201814175622684-خديجة نجلة المقدم الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة
 
6201814175622684-زينه ابنه الشهيد الرائد محمد علي زين
زينه ابنه الشهيد الرائد محمد علي زين

 

6201814175622684-شهد نجله العميد الشهيد هشام العزب
شهد نجله العميد الشهيد هشام العزب

 

6201814175622684-علي نجل الشهيد الرائد محمد علي زين
علي نجل الشهيد الرائد محمد علي زين

 

6201814175622684-فرح نجلة الشهيد العميد هشام العزب
فرح نجلة الشهيد العميد هشام العزب

 

6201814175622684-ياسين نجل العميد علي أحمد فهمي
ياسين نجل العميد علي أحمد فهمي

 

6201814175622684-ياسين نجل المقدم الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة
ياسين نجل المقدم الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة

 


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