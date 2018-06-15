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السفير السعودى بالقاهرة: أداء مشرف للمنتخب المصرى

الجمعة، 15 يونيو 2018 05:05 م
السفير السعودى بالقاهرة: أداء مشرف للمنتخب المصرى السفير السعودى بالقاهرة أسامة النقلى
كتب إيمان حنا
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أكد السفير السعودى بالقاهرة أسامة النقلى، فى تويتة له عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر، أن المنتخب المصرى أدى بشكل مشرف وأبرز مستوى كبير فى المباراة اليوم، جاء ذلك فى تعليقه على مباراة مصر وأورجواى التى انتهت منذ قليل فى إطار مباريات مونديال روسيا.

 

ومن جانب آخر أكد الموقع الرسمى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، أن المنتخب الوطنى قدم أداءً رائعًا رغم خسارته أمام أوروجواى، بهدف دون مقابل، اليوم الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا.

 

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وكتب الموقع الرسمى لـ"فيفا": "رغم خسارته تمكن المنتخب المصرى قبل نهاية المباراة من تقديم أداء أكثر من رائع ضد أوروجواى، بفضل الالتزام والتماسك الدفاعى الذى فرضه المدرب الأرجنتينى هيكتور كوبر".

ويتصدر منتخب روسيا جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط بعدما حقق فوزا عريضا على السعودية بخماسية نظيفة فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس بالعاصمة الروسية "موسكو"، متفوقا بفارق الأهداف عن أوروجواى صاحبة نفس الرصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع روسيا فى الجولة الثانية للمجموعة الأولى بكأس العالم، فيما يواجه المنتخب السعودى أوروجواى.

 


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