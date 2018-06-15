السفارة البريطانية تهنئ الشناوى بحصوله على لقب رجل مباراة "مصر وأوروجواى"

كتبت – شرويت ماهر

حرصت السفارة البريطانية فى مصر، على مؤزارة المنتخب المصرى بعد تعرضه للهزيمة فى أول مباراة له فى كأس العالم، وتهنئة محمد الشناوى حارس مرمى المنتخب لحصول على لقب رجل المباراة.

وكتب الحساب الرسمى للسفارة البريطانية بمصر عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" :"مصر – أوروجواى، مباراة رائعة، محمد الشناوى مبروك".



سفارة

وخسر منتخب مصر من نظيره أوروجواى بهدف دون رد خلال المواجهة التى أقيمت بينهما اليوم، الجمعة، ضمن منافسات المجموعة الأولى فى بطولة كأس العالم المقامة حاليًا فى روسيا وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.