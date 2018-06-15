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الرئيس يغادر مركز المنارة بعد حضوره احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء

الجمعة، 15 يونيو 2018 08:40 ص
الرئيس يغادر مركز المنارة بعد حضوره احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء موكب الرئيس يغادر مركز المنارة
كتب سمير حسنى
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غادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز المنارة للمؤتمرات بعد حضوره احتفالية عيد الفطر مع أبناء الشهداء.

 

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على إدخال البهجة والسرور على أطفال وأبناء الشهداء خلال احتفالية عيد الفطر، وقدم عددا من الهدايا للأطفال، ورسم علم مصر على وجه أحد الأطفال.

ورحب الرئيس السيسي بأبناء الشهداء، خلال مشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك، قائلا: "كل سنة وأنتم طيبين ومنورين الدنيا كلها.. سعدنا وفرحنا ومليتوا الدنيا بركة، وأنا منتظر اليوم ده من شهور والله".
 

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كرم عددا من أبناء شهداء القوات المسلحة والشرطة، خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك، بمركز المنارة للمؤتمرات.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أدى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.


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صلاة العيد

مسجد المشير

عيد الفطر

الرئيس السيسي

اسر الشهداء

الرئيس يصلى العيد

السيسي يصلى العيد




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