الرئيس الفنزويلى يعين رئيسة الجمعية التأسيسية نائبة له

كراكاس (أ ف ب)

عين الرئيس الفنزويلى، الخميس ديلسى رودريغيز رئيسة المجلس التأسيسى، فى منصب نائب الرئيس فى اطار تعديل حكومى برره نيكولاس مادورو ب"الفوز الاسطورى للشعب فى 20 مايو"، فى اشارة الى الانتخابات الرئاسية المثيرة للجدل.

وعينت رودريغيز فى المنصب خلفا لطارق العيسمى الذى كلف حقيبة الصناعة والانتاج الوطنى التى احدثت مؤخرا. وقال مادورو خلال اداء رودريغيز القسم فى مراسم بثها التلفزيون مباشرة ان "مهمتها الاولى هى الحوار الوطنى (...) هنا لديهم نائبة للرئيس للحوار والمصالحة والتفاهم".

ويشير مادورو بذلك الى الدعوات الى التفاوض مع المعارضة بعد اعادة انتخابه فى الاقتراع الرئاسى الاخير، ورودريغيز (49 عاما) مقربة من الرئيس مادورو الذى وصفها بانها "شابة شجاعة (...) وثورية اثبتت قيمتها فى آلاف المعارك".

ودعا الرئيس رودريغيز الى ان "تدافع عن فنزويلا على الصعيد الدولي" فى وجه العقوبات المالية التى تفرضها واشنطن على كراكاس وعلى شركة النفط الوطنية.

كما طلب منها مادورو "تنسيق ودعم" تحسين الخدمات العامة، بينما يعانى الفنزويليون من انقطاع المياه والكهرباء باستمرار.