الرئيس السيسى يصافح أبناء الشهداء لدى وصوله مركز المنارة للمؤتمرات

كتب سمير حسنى

حرص الرئيس عبدالفتاح السيسى، على مصافحة واصطحاب أبناء الشهداء، فور وصوله مركز المنارة للمؤتمرات، لمشاركتهم الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وعد خلال الندوة التثقيفية الـ 27 للقوات المسلحة، بالصلاة والاحتفال بعيد الفطر المبارك مع أبناء وأسر الشهداء.

وأدى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد المشير طنطاوى فى حضور كبار رجال الدولة، بحضور كبار رجال الدولة فى مقدمتهم فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وعلى عبد العال رئيس مجلس النواب، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والفريق محمد أحمد زكى، وزير الدفاع.