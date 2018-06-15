video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 15 يونيو 2018 02:49 م
خالد صلاح
}
الرئيسية حوادث

الداخلية تضبط 26 قضية إتجار بالسلع التموينية المدعمة فى أول أيام العيد

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:33 م
الداخلية تضبط 26 قضية إتجار بالسلع التموينية المدعمة فى أول أيام العيد سلع تموينية -أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي
إضافة تعليق

نجحت شرطة التموين فى ضبط 24 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، و283 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط 26 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 26 قضية فى مجال الغش التجارى، وتم ضبط 842 قضية فى مجال المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين و31 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 13 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و5 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط 9 قضايا فى مجال الألعاب النارية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مكافحة المخدرات تحبط ترويج 43 كيلو حشيش قبل توزيعها فى العيد

الداخلية

التموين

حملات تموينية

اخبار الحوادث




لا تفوتك
حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

حركة تنقلات فى وزارة الداخلية.. "العمرى" للأفراد و"إبراهيم" للأكاديمية

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

"برنامج الحكومة" أول مواجهة مرتقبة بين البرلمان ووزارة مصطفى مدبولى

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

الفراعنة المبشرون بكسر عقدة مجدى عبد الغنى فى المونديال.. محمد صلاح وتريزيجيه وعبد الله السعيد يحملون آمال الملايين.. مروان محسن أمام مهمة ثقيلة.. شيكا وكهربا "بدلاء جاهزين".. الننى وحجازى يناوران من بعيد

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

وزراء مستمرون وملفات بارزة.. مصطفى مدبولى يحتفظ بالإسكان رغم رئاسة الوزراء.. ومحمد شاكر مستمر للنمو بقطاع الكهرباء.. سامح شكرى يستكمل جولاته بعد الاحتفاظ بالخارجية.. وطارق شوقى عازم على النهوض بالتعليم

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

قبل أيام من طرحه.. تسريب المواصفات الكاملة لهاتف أوبو Find X المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة