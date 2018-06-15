الداخلية تضبط 26 قضية إتجار بالسلع التموينية المدعمة فى أول أيام العيد

كتب محمود عبد الراضي

نجحت شرطة التموين فى ضبط 24 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز، و283 قضية مخابز ودقيق مدعم وأقماح، وضبط 26 قضية فى مجال الإتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.

وأثمرت جهود شرطة التموين عن ضبط 26 قضية فى مجال الغش التجارى، وتم ضبط 842 قضية فى مجال المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين و31 قضية فى مجال الأسماك واللحوم ومصنعاتها.

وتمكنت شرطة التموين من ضبط 13 قضية فى مجال بيع السجائر بأزيد من السعر المقرر و5 قضايا فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة و5 قضايا فى مجال السلع مجهولة المصدر وضبط 9 قضايا فى مجال الألعاب النارية.