الداخلية تضبط مئات قضايا سرقة التيار الكهربائي بالمحافظات

كتب محمود عبد الراضي

وجه قطاع الأمن العام حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات.

جاء ذلك فى إطار تكثيف الجهود الأمنية لضبط المخالفات وجرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات المقررة فى القضايا وتطبيق القواعد القانونية ذات الصلة بكل حسم .

وقام قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء بتكثيف الحملات لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى وتحصيل الغرامات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين لما لها من تأثير مباشر على الدخل القومى، حيث أسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم ضبط ( 13086 ) قضيةمتنوعة ( 2111 القاهرة - 2365 الجيزة – 701 القليوبية - 1043 الإسكندرية - 146 البحيرة - 165 مطروح - 261 الغربية - 241 المنوفية- 236 كفر الشيخ - 406 الدقهلية– 308 الشرقية - 71 دمياط - 90 بورسعيد - 129 الإسماعيلية - 94 السويس - 20 جنوب سيناء - 700 المنيا - 795 بنى سويف - 1060 الفيوم - 630 أسيوط - 333 سوهاج - 223 أسوان - 215 قنا – 128 الأقصر - 115 البحر الأحمر).

وضبطت أجهزة الأمن 12997 قضية سرقة تيار كهربائى و89 قضية مخالفة شروط التعاقد ، و فى مجال تحصيل غرامات " سرقات تيار ، مخالفة شروط تعاقد " تم ضبط 9446 حالة 1015 القاهرة - 1222 الجيزة – 710 القليوبية - 818 الإسكندرية - 949 البحيرة - 241 مطروح - 230 الغربية - 199 المنوفية- 120 كفر الشيخ - 216 الدقهلية– 132 الشرقية - 27 دمياط - 31 بورسعيد - 56 الإسماعيلية - 29 السويس - 9 جنوب سيناء - 508 المنيا - 655 بنى سويف - 1391 الفيوم - 343 أسيوط - 282 سوهاج - 106 أسوان - 100 قنا – 44 الأقصر - 13 البحر الأحمر ..

ونجحت أجهزة الامن في ضبط 9436 غرامة سرقة تيار كهربائى – (10) مخالفات شروط التعاقد ، و فى مجال تنفيذ الأحكام " سرقات التيار الكهربائى " تم تنفيذ (957) حكم حبس جزئى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.