الداخلية تداهم 645 موقفا عشوائيا على مستوى الجمهورية

كتب محمود عبد الراضي - عبد الرحمن سيد

وجه قطاع الأمن العام حملات مرورية وإنضباطية بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور وإدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة وتمكن خلال الـ 24ساعة الماضية من ضبط 50529 مخالفة مرورية متنوعة.

جاء فى إطار تكثيف الجهود الأمنية بقطاع الأمن العام لمتابعة انتظام كافة وسائل النقل والمواصلات واتخاذ الإجراءات التنسيقية لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب دون مبرر، فقد تم التنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة للمرور لتكثيف الحملات المرورية على مواقف سيارات " الأجرة ، السرفيس " لمتابعة إلتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والتصدى لكافة صور المخالفات "مواقف عشوائية ، انتظار خاطىء" واتخاذ كافة الإجراءات القانونية قبل المخالفين .

وأسفرت الجهود عن ضبط (50529) مخالفة مرورية ، بينها (8068 مخالفة حررتها الإدارة العامة للمرور - و 7592 بالقاهرة - 7011 الجيزة - 2898 الإسكندرية- 391 مطروح - 2027 البحيرة - 1002 الغربية- 1328 المنوفية- 1652كفر الشيخ- 1590 القليوبية - 650 الدقهلية- 1496 الشرقية - 679 دمياط - 1647 الإسماعيلية - 1739 بورسعيد- 617 السويس- 49 شمال سيناء- 487 جنوب سيناء - 1190 الفيوم - 721 بنىسويف - 2713 المنيا - 1093 أسيوط -133 الوادى الجديد - 569 سوهاج - 942 قنا - 1280 الأقصر -518 أسوان- 447 البحر الأحمر ).

حررت أجهزة الأمن 280 مخالفة زيادة التعريفة المقررة وداهمت 645 موقفا عشوائيا، وتم تحرير 8147 مخالفة انتظار خاطئ و430 تحميل ركاب زيادة عن الحمولة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وجارى استمرار الحملات لضبط كل من يشكل مخالفة.