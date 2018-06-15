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الداخلية تداهم محطات الوقود وتضبط 73 طن مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء

الجمعة، 15 يونيو 2018 01:35 م
الداخلية تداهم محطات الوقود وتضبط 73 طن مواد بترولية قبل بيعها بالسوق السوداء حملة علي محطات الوقود -أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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وجهت وزارة الداخلية عدة حملات مفاجئة على محطات الوقود بالقاهرة الكبرى والمحافظات للتأكد من انتظام العمل بها، ولضبط المواد البترولية المهربة والمعدة للبيع بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، وأسفرت الجهود عن ضبط 19187 قضية اسطوانات غاز لطرحها بالأسواق أزيد من السعر الرسمى، وفى مجال المواد البترولية تم ضبط 73 طن مواد بترولية قبل تهريبها للبيع فى السوق السوداء.

وشنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الخارجية بالتنسيق مع فروعها الجغرافية، حملة مكبرة خلال أسبوعين جرت خلالها متابعة عمليات التوزيع وبيع واستخدام أسطوانات البوتاجاز، وخاصة العبوات المخصصة للاستخدام المنزلى، وتم التأكد من وصول الحصص المقررة للمحافظات فى المواعيد وبالنسب المقررة نظرًا لكثرة الاستهلاك بتلك الفترة، وتكثيف المرور للتأكد من التزام مصانع تعبئة البوتاجاز بالأوزان القياسية، وقيام مستودعات بيع الأنابيب بالتوزيعات المقررة وفى الغرض المخصصة له.


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تهريب السولار

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