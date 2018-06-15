الجيش اليمنى ينجح فى تحرير "ساحة العروض"

كتبت إيمان حنا

أكد المركز الإعلامى للقوات المسلحة اليمنية، أن قوات الجيش اليمنى مدعومة بالمقاومة الشعبية وقوات التحالف العربى، نجحت فى تحرير ساحة العروض من ميليشات الحوثى الانقلابية وتواصل تقدمها باتجاه المدينة من دوار المطاحن وشارع الخمسين.

يأتى هذا فى إطار تطور معركة "النصر الذهبى" التى انطلقت صباح الأربعاء لتحرير الحديدة من قبضة الحوثيين واستطاعت حتى الآن تحقيق تقدم على الحوثيين وبلغ عدد القتلى فى صفوف الحوثى 128 قتيلا، فى الوقت الذى اعترف فيه عبد الملك الحوثى بوقوع انهيارات فى صفوفه، حسبما أوردت سكاى نيوز.